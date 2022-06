Novo passaporte é lançado pelo Governo Federal; veja o que muda

O novo passaporte foi apresentado pelo Governo Federal nessa segunda-feira (27). Com as alterações, o documento ficou mais seguro contra fraudes, conforme as autoridades.

A última atualização aconteceu em 2015, quando ele ganhou um chip e passou a ser chamado passaporte eletrônico, além de ter dobrado o prazo de validade para 10 anos.

A nova versão do documento começa a ser produzida em setembro, data do bicentenário da Independência do Brasil, segundo o Ministério da Justiça. A troca do antigo para o novo passaporte não será obrigatória, ela acontecerá gradualmente, conforme os cidadãos renovarem o documento após o vencimento.

Segundo o Governo Federal, a taxa para emissão continuará a mesma. Conforme o site da Polícia Federal, atualmente é necessário desembolsar R$ 257,25 para ter acesso ao passaporte comum. Em casos de urgências ou emergências, o valor aumenta para R$ 334,42. O preço também sobe se o indivíduo deixar de apresentar o documento vencido.

Ao lançar a novidade, o governo ainda esclareceu que, assim como já acontece atualmente, a Carteira de Identidade Nacional não substituirá o passaporte, pois o País só possui acordos com países do Mercosul para o uso do RG.

O que muda no novo passaporte?

Na capa, o destaque é o retorno do brasão da República e a saída das estrelas do Cruzeiro do Sul. Nas páginas internas, todas as regiões do Brasil são homenageadas e elas passam a ter mais cores, através de ícones representativos dos biomas e da cultura de cada local.

Legenda: As estrelas do Cruzeiro do Sul dão lugar ao retorno do brasão da República Foto: Agência Brasil

Na área dos dados do cidadão, haverá uma foto em preto-e-branco formada com informações biométricas da pessoa, além da foto colorida tirada na hora de fazer o passaporte.

Legenda: As páginas internas ganharão mais cores e elementos que representam as cinco regiões do Brasil Foto: reprodução

Os novos dispositivos de segurança foram idealizados em uma parceria entre a Casa da Moeda, a Polícia Federal e o Ministério das Relações Exteriores.

