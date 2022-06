Advogada é morta a tiros ao tentar separar briga de casal no Rio Grande do Sul

Uma advogada de 28 anos morreu enquanto tentava conter uma briga de um casal na madrugada do último domingo (26), em Bagé, no Rio Grande do Sul. O suspeito de cometer o crime foi detido em flagrante.

Segundo a Polícia Civil, Ana Laura Borralho Borba e outras três pessoas tentaram interromper uma discussão entre um casal em frente à residência onde ela estava, na Avenida Marechal Floriano. O homem teria se irritado com a atitude e quis agredir o grupo.

A mulher entrou no imóvel e depois retornou com um revólver calibre .38. Contudo, o suspeito conseguiu tirar a arma dela e disparou contra o grupo. Foram efetuados pelo menos cinco tiros. Um dles atingiu o tórax da advogada.

O delegado Cristiano Ritta informou que a arma usada era da família de Ana Laura. Ainda conforme ele, o homem tinha antecedentes criminais e chegou a ficar preso uma noite por tráfico de drogas, mas foi posto em liberdade.

A subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Bagé emitiu nota de pesar. "Sucumbiu no cumprimento do seu dever de cidadã em defesa de uma mulher vítima de violência doméstica", cita.