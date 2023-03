Pesquisadores desenvolvem exame de sangue para identificar Ansiedade

Pesquisadores da Escola de Medicina da Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, desenvolveram um exame de sangue capaz de determinar o risco de alguém desenvolver ansiedade, assim como a gravidade da doença e quais terapias funcionariam melhor. As informações são do jornal O Globo.

A nova abordagem examina biomarcadores de RNA no sangue e está em desenvolvimento pela MindX Sciences, uma start-up com sede em Indiana para ser amplamente disponibilizada.

"A abordagem atual [para diagnosticar a doença] é conversar com as pessoas sobre como elas se sentem para ver se eles podem tomar medicamentos, mas alguns remédios podem causar dependência e criar mais problemas. Queríamos ver se nossa abordagem para identificar biomarcadores sanguíneos poderia nos ajudar a associar as pessoas a medicamentos existentes que funcionariam melhor e poderiam ser uma escolha não viciante", disse o autor do estudo e professor de psiquiatria, o médico Alexander Niculescu.

O estudo, publicado na revista científica Molecular Psychiatry, usa métodos semelhantes aos utilizados em exames de sangue já desenvolvidos, pela mesma equipe, para identificar dor, depressão/transtorno bipolar e transtorno de estresse pós-traumático.

Os testes foram desenvolvidos usando uma abordagem de quatro etapas: explorar alterações de RNA sanguíneo em coortes de pacientes versus indivíduos saudáveis, priorizar biomarcadores candidatos para exploração adicional, validar os biomarcadores e testar os biomarcadores para utilidade clínica.

O novo trabalho incluiu três cortes independentes. Todos os participantes foram diagnosticados com um distúrbio psiquiátrico entre outras comorbidades, e os dados de medicação foram coletados em cada visita do estudo. Eles também foram submetidos a exames de sangue a cada 3 a 6 meses ou sempre que ocorresse uma nova internação psiquiátrica. Os pesquisadores identificaram o estado atual de ansiedade do paciente, a partir de biomarcadores de RNA presentes no sangue, e conseguiram combiná-los com medicamentos e nutracêuticos, mostrando como diferentes opções poderiam ser eficazes para cada um. Isso significa que o novo teste tem potencial para ajudar no desenvolvimento de novos tratamentos para ansiedade, direcionados a biomarcadores individuais. Exame mostra riscos futuros da doença O teste também pode ajudar a avaliar o risco de uma pessoa desenvolver níveis mais altos de ansiedade no futuro, bem como outros fatores podem afetar a gravidade da doença, como alterações hormonais. "Existem pessoas que têm ansiedade e não são diagnosticadas adequadamente, então elas têm ataques de pânico, mas pensam que estão tendo um ataque cardíaco e vão para o pronto-socorro com todos os tipos de sintomas físicos. Se pudermos saber isso antes, podemos evitar essa dor e sofrimento e tratá-los mais cedo com algo que corresponda ao seu perfil”, disse Niculescu. Os pesquisadores explicam que os biomarcadores de uma pessoa podem mudar com o tempo e que o novo teste também pode ser usado em combinação com exames de sangue para fornecer uma visão mais abrangente da saúde mental do paciente.