Jamelão: o que é, para que serve e como fazer o chá

O jamelão é um fruto de uma árvore conhecida como Jambolão, que tem nome científico "syzygium cumini", com origem na Índia. Conforme o nutricionista clínico Felipe Jataí*, a fruta ainda não é conhecida no Brasil, mas é popular no oriente, principalmente em sua região nativa.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, o especialista em nutrição detalhou os benefícios da fruta, assim como o modo de preparo do chá.

O que é jamelão?

O jamelão é um fruto de cor arroxeada e um formato arredondado. Parece com uma azeitona preta, no entanto, apesar das similaridades, são de espécies diferentes.

Legenda: Jamelão parece com uma azeitona preta, porém, são de espécies diferentes Foto: Shutterstock

Quais os benefícios do jamelão?

O jamelão é conhecido por possuir diversas propriedades medicinais, que têm sido atribuídas à presença de compostos bioativos em partes do fruto. De acordo com Felipe Jataí, dentre os benefícios presentes na fruta e na folha, estão propriedades:

Anti-inflamatórias;

Antioxidante;

Hipoglicemiante.

Também é bastante citado na medicina indiana, o Ayurveda, como um aliado ao tratamento da diabetes, da constipação e de distúrbios menstruais.

Para que serve a folha de jamelão?

A folha possui diversas substâncias nutritivas — chamadas flavanoides — com propriedades antioxidantes. Além disso, estudos evidenciam que as folhas possuem propriedades antibacterianas, assim como apresentam efeitos direto na redução da glicemia.

Legenda: O jamelão é um fruto de uma árvore conhecida como Jambolão Foto: Shutterstock

Como se come a fruta?

É possível consumir a fruta diretamente. "Possuem um sabor doce e levemente adstringente, porém agradável ao paladar", detalha Felipe. Além disso, são ricas em vitaminas que trazem benefícios à saúde.

Como fazer o chá de jamelão?

É possível fazer o chá de jamelão a partir das folhas. Para isso, é necessário seguir os seguintes passos:

Ferver aproximadamente 200ml de água e, após a fervura, apagar o fogo; Adicionar aproximadamente duas folhas e deixar abafado por cinco minutos; Por fim, já é possível consumir o chá.

Felipe recomenda que não seja adoçado com açúcar ou adoçante.

Legenda: Fruto possui uma ampla gama de propriedades medicinais Foto: Shutterstock

Quem não pode consumir?

O chá não é recomendado para mulheres gestantes e lactantes. Conforme o nutricionista, é sempre importante procurar orientações de profissionais da saúde especializados para cada caso.

*Felipe Jataí, Nutricionista Clínico Formado na Universidade Estadual do Ceará. Especialista em Nutrição Funcional, Ayurveda e Psicanalise.