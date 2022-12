Hospital Walter Cantídio, da UFC, realiza mutirão de combate ao câncer de pele

No próximo sábado (3), o Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC), do Complexo Hospitalar da UFC/Ebserh, promoverá um mutirão de prevenção e combate ao câncer de pele. O evento, que ocorre anualmente, será no Serviço de Dermatologia da unidade, ao lado da Maternidade-Escola Assis Chateaubriand (Meac).

Serão distribuídas, a partir das 8h, senhas para os primeiros 145 pacientes com perfil de atendimento que chegarem ao mutirão. No “perfil de atendimento”, encaixam-se apenas pessoas que tenham manchas ou feridas que não cicatrizam e continuam a crescer, podendo apresentar coceira, crostas, erosões ou sangramento, de acordo com José Accioly Filho, chefe do Serviço de Dermatologia do hospital.

“Reforçamos isso porque sempre aparecem pessoas querendo tratar micoses e outras enfermidades relacionadas à pele, mas não é esse o foco do mutirão", frisou

Pacientes agendados pelo serviço de regulação da Secretaria da Saúde de Fortaleza, e que já se encontram na fila para atendimento especializado em dermatologia, também serão atendidos no sábado.

Ao todo, a previsão é que 400 pessoas sejam contempladas pelas ações do mutirão.

Atividades

Além das orientações sobre as medidas de prevenção, principal objetivo do evento, serão realizadas atividades educativas, como aulas expositivas sobre fotoproteção e como identificar sinais do câncer de pele. Na unidade, ainda haverá distribuição de filtro solar para os participantes.

Outras edições

Relacionada à campanha “Dezembro Laranja”, a edição não é a primeira organizada pelo hospital: em 2019, mutirão atendeu 500 pessoas e identificou 120 casos suspeitos.

Na época, o evento tornou-se o maior já realizado pela unidade de saúde, e transformou-se em uma programação anual.

Câncer de pele no Brasil

O câncer de pele é o tipo da doença mais incidente no Brasil, com cerca de 180 mil novos casos por ano. Quando descoberto no início, as chances de cura são de 90%.

Por isso, desde 2014, o “Dezembro Laranja” é promovido pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. A campanha, sempre realizada no último mês do ano, é uma forma de informar a população sobre as principais formas de prevenção e estimular a busca por atendimento médico especializado.

Mais informações

O Serviço de Dermatologia do HUWC fica localizado na rua Coronel Nunes de Melo, no prédio “Ambulatórios Especializados - Ilhas”, próximo à Meac

Para mais informações e esclarecer dúvidas, os interessados podem contactar o hospital pelo número (85) 3366-8107.