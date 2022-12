Fumaça de cigarro pode causar graves problemas respiratórios em crianças, afirma estudo

“A exposição das crianças ao fumo passivo do cigarro está associada a inúmeros eventos adversos à saúde, tais como pneumonia, bronquite e agravamento de asma”, afirma o pesquisador da Coordenação de Prevenção e Vigilância do Instituto Nacional de Câncer (Inca), André Szklo. O pesquisador ainda explica que o contato do feto com a mãe fumante grávida está associado ao baixo peso no nascimento, perto prematuro, síndrome da morte súbita de lactante/infantil, gravidez ectópica, placenta prévia, descolamento da placenta e malformação congênita.

Dados da Pesquisa Nacional de Saúde, conduzida em 2019, revelam que no Brasil existem 130 mil mulheres grávidas fumantes, correspondendo a 8,1% desse subgrupo populacional de mulheres grávidas brasileiras. A prevalência de fumantes no país com idade de 15 anos ou mais em 2019 foi de 12,2%.

Ministério da Saúde

Pais e Responsáveis

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), oferecer ajuda para a cessação do tabagismo é um componente essencial de qualquer estratégia de controle do uso do tabaco. O tratamento contra o fumo é oferecido pelo SUS. Medidas como terapia, medicamentos e acompanhamento médico podem fazer toda a diferença nesse processo. Além disso, o ideal é não fumar, para não expor as crianças aos efeitos nocivos do tabagismo. Outra forma de exposição ao cigarro, chamada de thirdhandsmoke, indica que substâncias como a nicotina podem permanecer nos lugares por muito tempo, ou seja, o fumo passivo não acaba quando o cigarro é apagado.