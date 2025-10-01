Diário do Nordeste
Anvisa suspende comercialização de lotes de queijo artesanal contaminado por bactérias; entenda

O produto é fabricado pela empresa Reis & Melo

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ser Saúde
Foto de queijo artesanal da Reis e Meio, que foi suspenso pela Anvisa.
Legenda: Lote foi suspenso por contaminação.
Foto: Reprodução/Instagram.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu, nessa terça-feira (30), a comercialização e a distribuição de todos os lotes do queijo minas artesanal da marca Reis & Melo fabricados a partir do dia 26 de abril deste ano. A determinação também abrange a propaganda e o uso desses lotes.

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) já havia suspendido as atividades do estabelecimento devido à constatação da presença das bactérias Listeria monocytogenes e Staphylococcus coagulase positiva em diferentes lotes do produto. 

Uma interdição cautelar dos lotes foi publicada pela Diretoria de Vigilância em Alimentos da Superintendência da Vigilância Sanitária de Minas Gerais.

Infecção por bactéria

Conforme a Anvisa, a listeriose é uma doença que pode causar febre e dores musculares, às vezes, precedidas de diarreia e outros sintomas gastrointestinais.

No caso de gestantes, além da febre, há, também sintomas como fadiga e dores — e a bactéria pode levar à morte fetal, parto prematuro ou risco de infecção do recém-nascido.

Já a Staphylococcus coagulase positiva é uma bactéria que pode produzir toxinas responsáveis por surtos de infecções alimentares.

