Vigilante de estacionamento do 'Bloquinho de Verão' é atropelado ao conter mulher que danificava carros; assista

Um vigilante de estacionamento do evento "Bloquinho de Verão" foi vítima de um atropelamento após tentar conter uma mulher que riscava carros. O fato ocorreu no último dia 18 de janeiro. Em entrevista ao Diário do Nordeste, Tiago Pereira Viera, de 32 anos, disse que sofreu várias escoriações pelo corpo.

O trabalhador foi acionado para deter a mulher após outros membros da equipe de segurança do estacionamento perceberam a atitude dela. Conforme Tiago, a mulher estava visivelmente sob efeito de álcool.

Veja vídeo do atropelamento:

"Ela estava com abadá do bloquinho. Estava alcoolizada. Ela arranhava os carros com uma chave", relatou Tiago.

Ao tentar abordar a mulher para que ela parasse de danificar os veículos, ela entrou rapidamente em um carro Fiat Toro Ultra AT9, de cor cinza, e acelerou em direção de Tiago.

Em vídeo obtido pela reportagem, é possível ver o vigilante sendo atropelado e — após se segurar em cima do capô por alguns metros — saltando do veículo em movimento para fugir de danos maiores.

"Sofri várias escoriações nos braços e na lombar. Até hoje estou com dor no tórax por conta do salto que dei do carro", ressaltou Tiago, pontuando que a condutora do veículo fugiu do local sem prestar socorro.

A vítima precisou de atendimento médico devido ao estado debilitado em que se encontrava. Segundo ele, a organização do evento disponibilizou ambulância para levá-lo ao hospital onde foi realizado exames como raio-x, tomografia e ultrassonografia, além do apoio jurídico de um advogado.

Conforme Tiago, a motorista bateu em dois veículos na saída do estacionamento. No momento em que ela estava arranhando os carros com uma chave não havia companhia de nenhuma outra pessoa, mas ao deixar o local a mulher saiu acompanhada de outra passageira.

Nesta quarta-feira (12), o vigilante irá depor sobre o caso no 26º Distrito Policial, no bairro Edson Queiroz.

O que diz a organização do evento?

A Social Music, organizadora do evento "Bloquinho de Verão", informou ao Diário do Nordeste que, "ao tomar conhecimento do incidente ocorrido em uma área de estacionamento destinada ao público do evento, prestou toda a assistência médica e jurídica à vítima".



Ainda segundo a produtora, a empresa está "colaborando ativamente com as autoridades para a devida apuração dos fatos, reforçando nosso compromisso com a segurança e o bem-estar de todos os participantes".

A reportagem entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) para colher mais informações sobre o caso e aguarda posicionamento.

