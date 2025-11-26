Polícia desarticula fábrica clandestina de cigarros e prende 10 paraguaios

Ação da Polícia Civil descobriu uma fábrica clandestina de cigarros, na zona rural de Tianguá, no Interior do Ceará. Na operação, 10 paraguaios foram detidos em flagrante. No local, foram apreendidos máquinas de fabricação, embalagens, insumos, um gerador elétrico, empilhadeiras, além de caixas de filtros e cigarros já prontos. A operação foi na última segunda-feira (24) e foi resultado de investigação da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), com o apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core/PCCE). Detalhes do trabalho serão divulgados pela Polícia Civil, em entrevista coletiva, nesta quarta-feira (26).