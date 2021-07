Trio suspeito de tentativa de roubo a carro-forte em Piquet Carneiro, no interior do Ceará, é preso

Três pessoas suspeitas de participação na tentativa de roubo a um carro-forte na cidade de Piquet Carneiro, no interior do Ceará, foram presas nesta quarta-feira (7). O fato aconteceu na altura do distrito de Catolé da Pista, na terça-feira (6).

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, a Polícia Militar encontrou com o trio um carro, armas de fogo e explosivos.

Outros detalhes sobre o caso serão divulgados em uma coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (8), na sede da pasta.

Sobre o ataque

A tentativa de roubo ao carro-forte foi nas proximidades do Sítio Chapada, às margens da CE-060. Fontes do Diário do Nordeste ligadas à Segurança Pública indicaram que bando deixou um carro queimando na pista e fugiu em direção ao município de Mombaça.

De acordo com moradores, foram três explosões por volta das 9h, as quais deixaram o veículo completamente destruído. O fogo atingiu a mata ao redor do local.

À reportagem, as fontes da Secretaria de Segurança apontaram que as primeiras informações deram conta que havia um comboio de carros-fortes, e um dos blindados foi cercado por criminosos e explodido.

O grupo, porém, não levou nada, e os profissionais que estavam no transporte não foram atingidos. Segundo o delegado regional de Senador Pompeu, foram utilizados dois carros e uma moto na ação criminosa.