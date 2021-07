Grupo explode carro-forte em Piquet Carneiro, interior do Ceará

Criminosos explodiram um carro-forte em uma rodovia em Piquet Carneiro, na altura do distrito de Catolé da Pista, na manhã desta terça-feira (6). Os profissionais a bordo do veículo não ficaram feridos.

O caso ocorreu nas proximidades do Sítio Chapada, às margens da CE-060. Fontes da Polícia indicam que os suspeitos deixaram um carro queimando na pista e fugiram em direção ao município de Mombaça.

De acordo com moradores, ocorreram três explosões por volta das 9h, as quais deixaram o carro completamente destruído. Até as 11h15 desta manhã, a via seguia obstruída.

Os policiais estão em direção ao município, enquanto o Corpo de Bombeiros seguiu ao local do incêndio para apagar as chamas, que chegaram a atingir a mata ao redor.

Fontes da Inteligência da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) indicaram que as primeiras informações dão conta que havia um comboio de carros-fortes, e um dos veículos foi cercado por criminosos e explodido. Os suspeitos, porém, não levaram nada, e os profissionais que estavam no transporte não foram atingidos.

Ainda conforme as fontes da SSPDS, há a suspeita de que veículos utilizados na ação criminosa já foram localizados destruídos na região.

Segundo o delegado regional de Senador Pompeu, foram utilizados três veículos na ação criminosa, dois carros e uma moto.

No momento, há diligências policiais para fechar o cerco contra os criminosos na região onde aconteceu o crime. Uma equipe de policiais segue no local com o intuito de resguardar o veículo e aguardar a perícia.