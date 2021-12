Três policiais militares e dois socioeducadores são presos após sequestro em Itapipoca

Três policiais militares e dois agentes socioeducadores foram presos pela participação no sequestro de um homem de 37 anos, na madrugada desta quarta-feira (8), em Itapipoca, no interior do Ceará. A vítima foi libertada, e os suspeitos detidos em uma avenida na Barra do Ceará, em Fortaleza, já na tarde desta quarta.

Uma mulher que não possui ligação com o sistema de segurança do Estado também foi presa durante a ação policial. As informações foram divulgadas pela Polícia Civil.

Na operação, foram apreendidas quatro armas, sendo três pistolas e um revólver, além de munições, balaclavas e o veículo utilizado no crime.

Segundo informações iniciais repassadas para a Polícia Civil, a vítima estava em casa, no bairro Nova Aldeota, em Itapipoca, quando homens armados invadiram a residência. O homem foi rendido e levado. Horas depois, os familiares dele passaram a receber ligações com exigências de valores para a libertação.

Investigação

A operação foi desenvolvida pelo Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPJI Norte), da Divisão Antissequestro (DAS), da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) e da Delegacia Regional de Itapipoca.

A Coordenadoria de Inteligência (Coin), da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e o Departamento de Inteligência da Polícia Civil auxiliaram com informações de inteligência.