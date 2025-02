Três alunos soldados da Polícia Militar que saíam de festa são suspeitos de efetuarem tiros em via pública em Fortaleza

Três alunos soldados da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram detidos por uma composição da Corporação, por suspeita de efetuarem disparos de arma de fogo, em via pública, no bairro José Walter, em Fortaleza, após saírem de uma festa, na madrugada desta segunda-feira (10). O trio foi levado a uma delegacia da Polícia Civil do Ceará (PCCE), mas foi liberado para responder ao inquérito em liberdade.

A Academia Estadual de Segurança Pública (AESP) foi procurada para comentar o caso, mas não respondeu até a publicação da matéria. O espaço segue aberto para manifestações da AESP.

A defesa dos PMs, representada pelo advogado Oswaldo Cardoso, especialista em Direito Militar juntamente com a ASPRA-CE, relatou "que não existem indícios mínimos de autoria e materialidade e os militares, se apresentaram para seus comandantes e autoridades".

Conforme documentos obtidos pelo Diário do Nordeste, uma viatura da Polícia Militar recebeu informações que criminosos em dois veículos teriam disparado tiros na Avenida I, no José Walter, por volta de 4h30 desta segunda (10). Os policiais militares começaram as buscas pelos suspeitos.

Veja também Segurança PM acusado de ser 'infiltrado' no setor de Inteligência da Corporação é condenado por participar e incitar motim no CE Segurança Caso Mizael: órgãos realizam protesto após MP pedir absolvição de PM acusado de matar adolescente enquanto ele dormia

Ao visualizarem um veículo com características semelhantes na Avenida Godofredo Maciel, os PMs realizaram a abordagem e se surpreenderam com três alunos soldados da Polícia Militar, que ainda estão passando pelo Curso de Formação e estavam armados com pistolas da Corporação.

O trio, que retornava de uma festa, foi levado pela composição policial à Coordenadoria de Polícia Judiciária Militar. Entretanto, não foi constatado crime militar. Então, os suspeitos foram levados ao 13º Distrito Policial (Cidade dos Funcionários), da Polícia Civil.

Na Delegacia, os policiais que participaram da ocorrência e os suspeitos foram ouvidos, e foi aberto um inquérito policial por portaria, já que os investigadores não visualizaram indícios para autuar o trio em flagrante. As armas de fogo foram apreendidas para serem periciadas.