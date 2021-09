Tio suspeito de estuprar sobrinha de oito anos é preso em flagrante em Caririaçu, interior do Ceará

Um homem de 31 anos foi preso em flagrante suspeito de estuprar a sobrinha, que tem oito anos, em Caririaçu, no interior do Ceará. A captura foi realizada na manhã de terça-feira (7), na zona rural da cidade da região do Cariri.

Os policiais militares receberam uma denúncia anônima sobre o caso e iniciaram as diligências. A equipe foi ao local informado, onde foi confirmado por familiares da criança o que teria acontecido.

De acordo com a composição da Polícia Militar, o tio da menina foi visto por parentes da vítima praticando a ação criminosa.

Antecedentes criminais

Ele, que tem passagens por dano, estupro, tentativa de homicídio doloso e tráfico ilícito de drogas, foi levado para a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte.

Lá foi autuado em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável. O caso foi transferido para a Delegacia Municipal de Caririaçu.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) não divulga a identificação do suspeito para não expor a vítima.