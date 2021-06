Taxista é preso em Caucaia suspeito de assaltar padaria no bairro Aerolândia

Um taxista foi preso na noite desta terça-feira (22), em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, suspeito de assaltar uma padaria no bairro Aerolândia, na capital cearense. Além dele, três comparsas participaram da ação criminosa, mas seguem foragidos.

Antônio Daniel Barbosa Sousa, de 27 anos, foi localizado pelos policiais rodoviários estaduais na CE-090, e confessou o envolvimento no crime. Ele falou aos agentes que estava voltando da igreja com a mãe, que também se encontrava no carro.

De acordo com a equipe do Grupo Tático Rodoviário (GTR), o veículo que ele conduzia teria sido usado para dar apoio ao assalto que aconteceu em uma padaria do bairro Aerolândia, na manhã desta terça-feira (22).

A arma de fogo utilizada durante o roubo e os objetos pessoais levados das pessoas que estavam no local não foram encontrados com o suspeito preso. Os três comparsas dele continuam sendo procurados, informou a composição do GTR.

O homem conduzido para a Delegacia Municipal de Caucaia. Ainda será verificado se o caso será investigado pela unidade policial da Região Metropolitana ou se irá para o 13º Distrito Policial (DP), na Cidade dos Funcionários, já que é a plantonista que cobre a área do bairro onde o assalto à padaria aconteceu.

O assalto

Vídeos de câmeras de videomonitoramento mostram quando os suspeitos param o táxi perto do estabelecimento comercial e saem do automóvel para cometer a ação criminosa.

Antônio Daniel, que era o motorista, sai do carro e um dos três comparsas assume a direção do veículo, até que os demais voltem.