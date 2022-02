Suspeitos de ameaçar secretário da Administração Penitenciária do Ceará são detidos

Dois homens foram detidos sob suspeita de ameaçar o secretário da Administração Penitenciária do Ceara (SAP), Mauro Albuquerque. A Polícia Civil do Ceará (PCCE) deu início à investigação, após a dupla proferir ameaças ao titular da SAP durante live exibida nas redes sociais.

A reportagem apurou que os suspeitos foram conduzidos até a sede da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), que instaurou procedimento policial para investigar o caso. Após serem ouvidos eles foram liberados.

As ameaças aconteceram no último dia 17 deste mês e os suspeitos foram localizados nessa segunda-feira (21).

Em uma das mensagens proferidas, o suspeito teria chegado a dizer que "tu vai é morrer" se referindo ao secretário. Ambos já possuem antecedentes criminais

Um dos detidos pelas ameaças passou recentemente pelo Sistema Penitenciário do Ceará. Até janeiro deste ano ele estava preso no Instituto Penal Professor Olavo Oliveira II (IPPOO II), mas foi solto e passou a ser monitorado por tornozeleira eletrônica após decisão da Justiça.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) ainda informou que a dupla foi ouvida na Draco e os equipamentos utilizados para proferir as ameaças foram apreendidos. "A Polícia Civil manterá as investigações, com o objetivo de identificar se eles possuem envolvimento com outros crimes", informaram por nota.