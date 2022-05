Suspeito deixa cair granada em perseguição policial no Interior do Ceará

Um suspeito de cometer crimes deixou uma granada cair, durante uma perseguição policial, no Município de Tamboril, no Interior do Ceará, na manhã deste sábado (7).

De acordo com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), policiais do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) realizavam um patrulhamento de rotina, no bairro Vila São Pedro, quando avistaram um homem em atitude suspeita.

Os PMs tentaram abordar o suspeito, que fugiu para um matagal. No caminho em busca do homem, os policiais encontraram uma granada que o criminoso deixou cair.

A composição policial isolou a área e continuou em busca do suspeito, que não foi localizado. A PMCE informa que qualquer informação acerca da localização do criminoso pode ser repassada pelo telefone 181. As denúncias são sigilosas e anônimas, garante a Corporação.

Uma equipe de combate a explosivos do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), do Comando de Policiamento de Choque (CPChoque), se deslocou para o matagal, em Tamboril, para realizar a remoção do artefato explosivo para um local seguro e, em seguida, a detonação.

