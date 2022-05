Mulher vítima de sequestro e cárcere privado é regatada por policiais militares

Uma jovem de 26 anos, vítima de sequestro e cárcere privado, foi resgatada por agentes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) na rua Barão de Lucena do bairro Guajerú, em Fortaleza.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS), dois suspeitos foram presos pelos crimes.

A ação foi liderada por uma equipe da Força Tática do 16º Batalhão Policial Militar após descobrirem o local do cárcere privado. Para realizarem as buscas, a equipe solicitou apoio ao Policiamento com Cães do Comando de Policiamento de Choque (PCCães).

Ao chegar lá, os policiais se depararam com três envolvidos: um homem de 25 anos; outro de 35; e uma mulher de 39 anos. Todos tinham antecedentes criminais.

Apesar de o trio ser encaminhado para a delegacia 30º Distrito Policial, apenas dois foram autuados pelo crime com base no artigo 148 do Código Penal.

Ambos os homens tinham passagens pela polícia especificamente por tráfico de drogas. Já a vítima, que foi ouvida como testemunha, não possui passagem pela polícia.