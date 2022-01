Suspeito de ordenar Chacina da Sapiranga impôs medo e terror, diz Polícia em relatório final

A Polícia Civil do Ceará enviou relatório final ao Judiciário nessa sexta-feira (7) indiciando um dos suspeitos de ordenar a Chacina da Sapiranga. Para os investigadores do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), há indícios suficientes que João Ricardo Sousa da Silva agiu como autor intelectual com relação aos crimes cometidos na madrugada do último Natal.

Consta no relatório que a motivação dos cinco homicídios e seis tentativas de homicídios da Chacina da Sapiranga está relacionada "à imposição de medo e terror do investigado para impor poder advindo da organização criminosa".

Em outro trecho do documento há que João Ricardo, também conhecido como 'Das Facas' ou 'RJ' agiu desta forma para "aqueles que ali moram não terem dúvidas do quanto é destemido e poderoso configurando aqui a natureza torpe dos homicídios, motivação imoral, pois a necessidade do sentimento de poder se sobrepõe a vida humana".

'Das Facas' foi indiciado pelos crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe e da forma que dificultou a defesa dos ofendidos, tentativas de homicídios, corrupção de menores e organização criminosa. Para a PCCE, a materialidade delitiva está consubstanciada no laudo pericial, mesmo que estes ainda não estejam liberados e anexaodos aos autos.

AMEAÇAS REGISTRADAS EM VÍDEO

A reportagem teve acesso a um vídeo onde homens aparecem armados e falando que quem tentar pegar a 'Tropa do 2R' vai "entrar na bala". A referência das letras R é para Ricardo e Raí César Silva Araújo, apontados como comparsas. Ambos foram presos por relação com a chacina.

João Ricardo foi o primeiro suposto mandante a ser preso pelas autoridades. Ele foi capturado por policiais civis no dia 27 de dezembro de 2021, quando fugia em um veículo HB20 pela rodovia CE 040. No celular apreendido com o suspeito a Polícia encontrou conversas dele junto a Raí, apelidado como 'Jogador'.

As trocas de mensagens revelam que a dupla se conhecia de longa data, participou da chacina e estava preocupada em ser presa. Horas após a prisão de Ricardo, policiais chegaram ao paradeiro de Raí.

QUEM SÃO OS OUTROS PRESOS:

Alessandro Vieira da Silva

Antônio Gabriel Sousa da Silva

Charles Dantas Oliveira

Gabriel Sousa Freitas

Mateus Acelino da Silva

Mateus Aguiar de Sousa

Thiago Farias de Lima



MOTIVAÇÃO PARA A MATANÇA

Conforme documentos que a reportagem teve acesso, a Polícia Civil adotou como principal linha de investigação a guerra entre facções rivais, considerando que membros de um grupo são dissidentes do outro, o que não é aceito entre as organizações: "A referida cisão passou a gerar investidas de um grupo contra o outro, sempre com o objetivo de demonstrar força e buscar “tomar” o território ocupado pela facção rival".

O principal alvo da ação era Israel da Silva Andrade. Conforme testemunhas, 'Rael' foi morto porque dominava a região da Sapiranga e precisava ser retirado do caminho por aqueles que estavam prestes a aderir a 'Massa' e formar outro grupo criminoso para traficar drogas no território



QUEM SÃO AS OUTRAS VÍTIMAS

Ederlan Fausta

Mateus Ribeiro dos Santos

André Alexandre Rodrigues

John Lenon Holanda