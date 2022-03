Repórter de 52 anos é encontrado morto em Quixadá

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga a morte de um homem de 52 anos, cujo corpo foi encontrado na tarde desta terça-feira (29) num imóvel em Quixadá, no interior do Estado.

Ele foi identificado como o repórter Francisco Lessa, mais conhecido como Chicão Lessa, que trabalhava para o Sistema Monólitos de Comunicação.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foi acionada e somente após o laudo será possível afirmar a causa da morte. A investigação está sendo conduzida pela Delegacia Regional de Quixadá.

Em seu site, o Monólitos Post confirmou a morte do profissional, destacando que ele fazia participações especiais nos programas "Jornal Liderança" e "970 Graus".

"O 'repórter do povo' como era carinhosamente conhecido em Quixadá, também já havia feito participações em programas de outras emissoras de rádio. Seu jeito alegre e carismático de noticiar o fato, atraia a atenção dos ouvintes, que se sentiam representados pelas informações repassadas por Chicão Lessa", disse o site.

NEWSLETTER Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail CADASTRAR