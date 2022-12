Quatro policiais penais suspeitos de facilitar fuga de condenados por chacina no Ceará são afastados

Quatro policiais penais, que transportavam três presos que fugiram de dentro de uma viatura, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), no último dia 25 de novembro, foram afastados preventivamente do serviço público, por 120 dias. Os fugitivos voltavam de um julgamento, no qual foram condenados a mais de 200 anos de prisão - se somadas as penas - por participação na Chacina de Quixeramobim.

A decisão de afastar os agentes foi tomada pela Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário do Ceará (CGD) e publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) do dia 2 de dezembro último.

Conforme a decisão, o afastamento se deu "por prática de atos incompatíveis com a função pública, visando à garantia da ordem pública, à instrução regular do processo administrativo disciplinar e à correta aplicação de sanção disciplinar".

A CGD também instaurou Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para apurar a responsabilidade administrativa dos policiais penais. Um Inquérito Policial apura "eventual facilitação de fuga e corrupção" cometidas pelos servidores.

A fuga, segundo os policiais penais

Os quatro policiais penais realizavam a escolta dos presos Francisco Fábio Aragão da Silva, Izaias Maciel da Costa e Mateus Fernandes de Sousa, do Fórum Clóvis Beviláqua, em Fortaleza - onde foram julgados - até o Complexo Penitenciário, em Itaitinga, quando ocorreu a fuga.

O chefe da equipe informou à Polícia Civil do Ceará (PC-CE), em Boletim de Ocorrência (B.O.), que "acredita que os presos conseguiram danificar a grade da porta do curral da viatura e pularam do veículo em movimento".

E disse ainda que "não sabe informar o local exato da fuga, mas que acredita ter sido próximo ao posto da PRF (Polícia Rodoviária Federal) na BR-116. Que só perceberam que os presos haviam fugido quando chegaram ao presídio Itaitinga II".

Presos foram condenados a prisão

Francisco Fábio, Izaias Maciel e Mateus Fernandes foram condenados a prisão, por decisão da 1ª Vara do Júri, na noite da última sexta-feira (25), antes de serem transportados para o Sistema Penitenciário e fugirem no meio do percurso.

Confira as penas individuais:

Francisco Fábio Aragão da Silva, o 'Pão' - 70 anos e 8 meses de reclusão;

Izaias Maciel da Costa, o 'Mucuim' - 70 anos e 8 meses de reclusão;

Mateus Fernandes de Sousa, o 'Gato a Jato' - 66 anos de prisão.

O trio foi condenado por 4 homicídios, uma tentativa de homicídio e pelo crime de organização criminosa e teria que cumprir a pena em regime fechado, conforme a sentença.



A Chacina ocorreu no Assentamento Irmã Tereza, no Bairro Conjunto Esperança, em Quixeramobim, no dia 28 de junho de 2018. Foram mortos Francisco Neto Lopes de Sousa, Débora Mayra do Nascimento de Sousa, Antônio Daniela Alves Pereira e Antônia Heyla Ferreira de Oliveira.

Confira as fotos dos presos fugitivos:

Foto: Divulgação/ SAP

Foto: Divulgação/ SAP

Foto: Divulgação/ SAP

