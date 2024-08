Quatro pessoas são baleadas em tentativa de chacina em Fortaleza

Quatro pessoas do sexo masculino foram baleadas, em uma tentativa de chacina no bairro Vila Peri, em Fortaleza, na noite do último sábado (10). Entre as vítimas, está um adolescente de 14 anos. Ninguém foi preso pelo crime, até a publicação desta matéria.

A ocorrência foi confirmada em nota enviada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), que afirmou que equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas para a região e que "diligências seguem de maneira ininterrupta para localizar e prender os suspeitos".

"De acordo com as informações policiais, quatro vítimas do sexo masculino, um adolescente de 14 anos, e três homens de 22, 29 e 46 anos, foram lesionadas por disparos de arma de fogo em uma via do bairro e socorridas para unidades hospitalares da região", informou a SSPDS.

Veja também Segurança Justiça condena a 21 anos de prisão assassino de advogada morta em Fortaleza a mando de escrivã Segurança Suspeito de participar de homicídio de vereador e ex-PM em Juazeiro do Norte em 2011 é preso em SP

O 5º Distrito Policial (5º DP), da Polícia Civil do Ceará (PCCE), está à frente das investigações. Segundo a SSPDS, a Unidade "realiza diligências, visando a elucidação do caso, bem como identificar e localizar os suspeitos da ação criminosa".

A Secretaria da Segurança Pública lembrou que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais, com informações que podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Pasta, ou para o (85)3101-0181, que é o número de WhatsApp - pelo qual podem ser enviadas mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As denúncias ainda podem ser feitas pelo sistema "e-denúncia", o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/. E pelo telefone (85) 3101-2948, do 5º Distrito Policial. O sigilo e o anonimato são garantidos pela Pasta.