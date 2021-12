Quatro pessoas são assassinadas a tiros, dentro de casa, em chacina na cidade de Viçosa do Ceará

Quatro pessoas foram assassinadas na madrugada deste sábado (11), por volta das 3h. A chacina aconteceu em Viçosa do Ceará, município localizado a quase 400 quilômetros da Capital. Conforme apurado pela reportagem junto a policiais que atenderam a ocorrência, dentre as vítimas estão mãe e filha.

O crime aconteceu dentro de uma residência no bairro Santa Cecília. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as vítimas ainda não foram identificadas formalmente. Todas elas foram atingidas por disparos de arma de fogo efetuados por criminosos que invadiram o imóvel.

Morreram dois homens e duas mulheres. Ainda não há informações sobre o que teria motivado o crime

Por nota, a Pasta informou que a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foi acionada e realizou os primeiros levantamentos no local. Até a manhã deste sábado nenhum suspeito foi preso.

"As Polícias Civil e Militar do Ceará realizam diligências no intuito de identificar e prender os envolvidos em uma ocorrência que resultou nas mortes de quatro pessoas na cidade de Viçosa do Ceará", disse a SSPDS. Equipes do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), do Policiamento Ostensivo Geral (POG) e da Força Tática (FT) reforçam o policiamento na região. As investigações estão a cargo da Delegacia Regional de Tianguá, onde o boletim de ocorrência foi registrado.

6 chacinas Esta é a sexta chacina registrada no Ceará no ano de 2021.

Denúncias

A Secretaria pede que a população contribua com as investigações, se possível, repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais.

As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

