Psicólogo sofre ameaça de agressão em academia e denuncia ofensa homofóbica em Fortaleza

O psicólogo Lucas Abdala, de 27 anos, usou o Instagram, nessa terça-feira (13), para denunciar uma ameaça de violência sofrida por ele e o namorado durante treino — em uma das sedes da academia Smart Fit no bairro Meireles, em Fortaleza.

O casal usava um equipamento de forma revezada e sem intervalos até um outro cliente, ainda não identificado, chegar e mandar eles saírem sob ameça de agressão e usando de palavras pejorativas.

Veja depoimento de vítima:

Em vídeo, Lucas explicou que temeu pela integridade física ao lado do companheiro, visto o tamanho do outro cliente. "Hoje fui ameaçado, minha integridade física, e sofri ataques homofóbicos na Smart Fit. Já estou aqui com Boletim de Ocorrência feito hoje, logo depois do ocorrido".

Ao chegar no equipamento, o psicólogo disse ao homem que ele e o namorado já estavam usando o equipamento e, logo, liberariam para uso. "Eu falei que já estávamos utilizando, que ia fazer uma série e ele [namorado] outra e, logo, encerraria o aparelho para ele usar".

O homem ouviu e respondeu: "F***-** o tempo de vocês. Eu tenho tempo aqui, Você não sabe com quem você 'tá' falando seu veado".

Mesmo com a tentativa de diálogo por parte do psicólogo, o homem foi pra cima do casal com agressividade. "Eu, de forma calma e educada, eu disse 'calma cara'. Ele começou a vir pra cima de mim. E ele era muito alto e começou a ficar perto de mim. Eu, realmente, achei que ia apanhar. Ele falou isso. Ele falou que ia me bater ali mesmo. Continuou me chamando de veadinho".

Boletim de ocorrência

Após a situação na academia, o psicólogo foi até ao 2º Distrito Policial abrir um Boletim de Ocorrência (B.O). Segundo a vítima, a unidade policial ficou de solicitar imagens e o nome do suspeito.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) investiga a denúncia sobre o crime de ameaça.

Lucas chegou a publicar o mesmo vídeo sobre o caso no Twitter. Na rede social, a Smart Fit respondeu o psicólogo com um tweet. "Olá, Lucas! Sentimos muito mesmo pelo que houve com vocês e vamos lhe prestar todo o suporte necessário, já te acionamos através da publicação no Instagram para que possamos resolver isso e te ajudar com o que for preciso".

O psicólogo informou que a empresa entrou em contato no dia seguinte aos fatos. "Eles informaram que iriam tomar medidas necessárias e que iria expulsar o aluno. Disseram que os vídeos estão claros e tem testemunhas". Lucas declarou que não teve acesso aos vídeos e aguarda retorno da polícia.

Em nota enviada ao Diário do Nordeste, a Smart Fit disse lamentar "profundamente" o episódio e "pede sinceras desculpas ao aluno". Por não tolerar "atitudes discriminatórias, a rede garantiu ter tomado "todas as medidas cabíveis" para "apurar ocorrido no intuito de preservar não apenas o bem estar e a segurança do aluno, mas manter o ambiente saudável e cordial da unidade".