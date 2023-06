Primos são presos suspeitos de matar o tio após ele denunciar roubo de carneiro, em Coreaú

Dois primos foram presos pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) suspeitos de decapitar o tio no município de Coreaú, no interior cearense. A captura ocorreu nessa quarta-feira (28), mas o homicídio foi em fevereiro deste ano, na zona rural de Tapera, conforme as forças de segurança.

Luís Carlos Gomes da Silva, 22, e Luciano Rodrigues da Silva, 24, teria decidido matar o tio, Raimundo Nonato Gomes da Silva, após o homem denunciar que um deles roubou um carneiro, segundo a TV Verdes Mares apurou com a Polícia.

Luciano possui passagens por ameaça, uso de drogas e estupro. Ele o primo estavam sob investigação desde a época do crime.

Na captura, os trabalhos foram conduzidos por agentes da Delegacia Municipal de Coreaú.

"Os dois homens, que estavam com mandados de prisão preventiva em aberto pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil, foram capturados e conduzidos para a delegacia", pontua a PC-CE.

