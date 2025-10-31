Diário do Nordeste
Imagem mostra túmulos quebrados no Cemitério dos Gomes, em Coreaú, Interior do Ceará

Segurança

Túmulos são violados e corpos ficam expostos em cemitério no Interior do Ceará

A Polícia Civil do Ceará investiga o crime de vilipêndio a cadáver. Familiares dos mortos passaram mal e precisaram ser levados ao hospital

Redação 12 de Setembro de 2025
A foto mostra um menino com cabelo escuro e camisa verde está sentado a uma mesa, de costas para o observador. Ele está absorto na leitura de um livro ilustrado com páginas coloridas, que ele segura aberto à sua frente. As páginas do livro mostram desenhos e texto. Uma mesa escolar branca e vermelha está visível à esquerda, com papéis e alguns objetos de escrita em cima. O chão de azulejos cinzas é visível na parte inferior da imagem.

Ceará

Nove cidades do CE alcançaram 100% das crianças alfabetizadas na idade certa em 2024

Estado manteve a melhor taxa de alfabetização do país, com 85,3%

Clarice Nascimento e Gabriela Custódio 19 de Julho de 2025
Guarda Municipal vestida com uniforme policial e equipado com bolsas e ferramentas, durante uma operação de segurança urbana.

Papo Carreira

Inscrições para concurso da Guarda Municipal de Coreaú terminam nesta sexta-feira (23)

Seleção oferece 23 vagas para nível médio. Provas serão aplicadas em julho

Redação 23 de Maio de 2025
Coreaú e Moraújo

PontoPoder

Ministério Público pede cassação de prefeitos de Coreaú e Moraújo por suspeita de compra de votos

MPE já ajuizou ações contra outros oito prefeitos cearenses; casos podem mudar comando da Prefeitura nas cidades

Luana Barros 10 de Janeiro de 2025
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Coreaú?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Coreaú?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
Urna eletrônica

PontoPoder

Eleições 2024: é possível substituir candidatura após o prazo da Justiça Eleitoral?

Caso recente de condenação a inelegibilidade do prefeito de Coreaú ocorreu depois do prazo eleitoral para substituição

Luana Barros 19 de Setembro de 2024
Edezio Sitonio (PSB) e a vice Erika Frota

PontoPoder

TSE determina eleição indireta para Prefeitura de Coreaú após cassação de prefeito e vice

Edezio Sitonio e Erika Frota foram cassados por abuso de poder econômico e compra de votos nas eleições de 2020

Luana Barros 18 de Setembro de 2024
enfermagem

PontoPoder

Piso da enfermagem: prefeituras no Ceará aceleram aprovação do piso para não perder prazo de recurso

Repasse da verba do Ministério da Saúde para o pagamento do piso está previsto para o dia 21 deste mês

Alessandra Castro 18 de Setembro de 2023
Caminhão carregado de madeira ilegal é apreendido no Interior do Ceará

Segurança

Caminhão carregado de madeira ilegal é apreendido em Coreaú, no CE

O condutor do caminhão não foi localizado

Redação 12 de Setembro de 2023
