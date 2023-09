Caminhão carregado de madeira ilegal é apreendido em Coreaú, no CE

Um caminhão carregado de madeira ilegal foi apreendido em uma ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) nas proximidades do KM 265, da BR-222, no município de Coreaú, no Interior do Ceará, na tarde dessa segunda-feira (11). O veículo continha 35 m³ de madeira sem nota fiscal e licenças ambientais.

Conforme informações da PRF, a equipe policial chegou até ao local e encontrou o veículo após uma denúncia anônima feita por meio do telefone de emergência da polícia.

O condutor do caminhão não foi localizado, e a polícia realizou a remoção do veículo para o pátio do posto da PRF em Sobral, também no Interior do Ceará, onde estará à disposição dos órgãos ambientais e fiscais.

A investigação está a cargo da polícia judiciária para identificar os responsáveis pelo crime de transportar, adquirir ou vender, madeira, lenha ou carvão sem licença válida, previsto no artigo 46 da Lei 9.605/1998 (Lei do Meio Ambiente).