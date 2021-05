Policial penal reage a tentativa de assalto e mata suspeito no bairro São João do Tauape

Um policial penal reagiu a uma tentativa de assalto e matou o suspeito com um tiro, na noite da última segunda-feira (17), no bairro São João do Tauape, em Fortaleza. O agente estava com a companheira, e os dois não se feriram.

De acordo com testemunhas, o policial penal e a mulher caminhavam pela Rua Paulino Barros Leal, próximo à Avenida Pontes Vieira, quando foram surpreendidos pelo homem, que chegou em uma motocicleta e anunciou o assalto.

O servidor público reagiu e disparou contra o suspeito. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local, mas o homem já morto.

O agente se apresentou espontaneamente em uma delegacia para prestar esclarecimentos sobre o fato. Policiais civis do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no local coletando vestígios que ajudarão nas investigações.