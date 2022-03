Policial penal denuncia perseguição por parte de diretor de presídio no Ceará; SAP apura caso

Um policial penal vinculado a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) afirma ter sido vítima de intimidação e perseguição por parte do diretor do presídio onde atua. Conforme o agente, ele precisou se afastar do trabalho para ser submetido a um procedimento cirúrgico nos dentes e foi surpreendido ao saber que seu superior havia pedido à profissional que o atendeu uma cópia do prontuário dele.

O policial relata que após ter entregue o atestado, o diretor do Hospital e Sanatório Penal Professor Otávio Lobo pegou o contato da clínica, nome da dentista e entrou em contato com ela exigindo cópia do prontuário com todas as especificações do atendimento do servidor. "Queria saber o valor, a data, tudo", disse o agente.

A dentista estranhou a situação e se recusou a responder alegando que repassar dados pessoais do seu paciente fere a ética. Em contato com a SAP, a Pasta esclarece que abrirá apuração interna para verificar a situação.

"Eu acredito que ele fez isso como forma de intimidação mesmo, uma forma de perseguir. Não vejo outro porquê para agir dessa forma", diz o policial penal.

Por nota, a Secretaria informa que o respeito ao foro íntimo dos seus policiais penais e ao sigilo profissional faz parte da filosofia de trabalho da Pasta. As identidades dos envolvidos são resguardadas pela reportagem neste momento.

NEWSLETTER Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail CADASTRAR