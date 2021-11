Policial militar que caiu de viaduto durante perseguição a suspeito precisa de doação de sangue

O policial militar Henrique Gonçalves, que está internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por causa da queda que sofreu de cima de um viaduto durante uma perseguição a um suspeito de assalto, na última quinta-feira (11), em Fortaleza, está precisando de doação de sangue.

Na última segunda-feira (15), a esposa do agente informou nas redes sociais que ele segue em estado grave, e foi transferido do Instituto Doutor José Frota (IJF) para o Hospital Regional da Unimed na Capital.

"Ele segue em coma induzido, sedado, intubado e com uso de respirador", explicou Nara Feijó.

Como doar sangue

Nome: Silvio Henrique da Silva Gonçalves

Informe que o paciente está internado no HRU da Unimed

Doe no Fujisan: Avenida Barão de Studart, 2626 - Dionísio Torres

Requisitos

Estar bem de saúde e ter entre 18 e 69 anos. Jovens a partir dos 16 anos podem doar se tiverem autorização do responsável. O modelo está disponível no hemocentro;

Não estar em jejum;

Ter dormido pelo menos seis horas nas últimas 24 horas;

Pesar mais de 50 quilos;

Não ter feito cirurgia de grande porte a menos de seis meses e de pequeno porte a menos de três meses;

Não ter feito tratamento dentário a menos de sete dias;

Não estar grávida ou amamentando (mães que amamentam devem aguardar a criança completar 12 meses de vida);

Em caso de parto normal, aguardar três meses; se cesariana, esperar seis meses;

Não estar gripado ou ter tido febre nos últimos sete dias;

Não ter diabetes, cardiopatia e nem ter contraído hepatite depois dos 11 anos;

Caso tenha tomado vacina contra a gripe, deve aguardar 48 horas; os demais imunizantes com bactérias/vírus vivos, por exemplo sarampo e febre amarela, deve-se esperar quatro semanas;

Não ter doado sangue a menos de 60 dias (homens) e 90 dias (mulheres);

Não ter tido comportamento de risco para contaminação pelo HIV;

Não ter ingerido álcool nas 12 horas antes da doação de sangue;

Não ter feito uso de drogas injetáveis ilícitas;

Não ter feito piercing, acupuntura ou tatuagem a menos de 12 meses;

Não ter feito endoscopia ou colonoscopia nos últimos seis meses.

Perseguição

Henrique Gonçalves se acidentou na última quinta-feira (11), ao tentar pular entre pistas do viaduto para tentar capturar um homem que teria cometido um assalto a um ônibus momentos antes.

O suspeito foi localizado no sentido contrário da viatura, do outro lado do viaduto, momento em que o veículo da Força Tática, no qual estava o cabo, realizava apoio nas buscas ao segundo suspeito.

Foi quando o policial militar saiu do carro da PM e tentou pular de um viaduto ao outro. Na ocasião, ele perdeu equilíbrio e caiu em um espaço que separa as duas pistas.

Internação

O cabo passou os primeiros dias de internação estável, como comentou a esposa Nara Feijó. No entanto, o estado de saúde dele piorou. A família optou por transferi-lo para uma unidade de saúde da Unimed.