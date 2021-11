PM que caiu de viaduto em perseguição segue em estado grave na UTI

O cabo da Polícia Militar do Ceará (PMCE) Henrique Gonçalves, que caiu do viaduto da avenida Murilo Borges durante uma perseguição a um suspeito, segue internado na UTI em estado grave. A atualização do estado de saúde foi dada pela esposa do agente, Nara Feijó, por meio das redes sociais nesta segunda-feira (15).

Nesta segunda, inclusive, o militar foi transferido do Instituto Doutor José Frota (IJF) para o Hospital Regional da Unimed em Fortaleza.

"Ele segue em coma induzido, sedado, entubado e com uso de respirador", divulgou a esposa.

O cabo se acidentou na última quinta-feira (11), ao tentar pular entre pistas do viaduto para tentar capturar um homem que teria cometido um assalto a um ônibus momentos antes.

O suspeito foi localizado no sentido contrário da viatura, do outro lado do viaduto, momento em que a viatura de Força Tática, no qual estava o cabo Gonçalves, realizava apoio nas buscas ao segundo suspeito.

Nesse momento, o policial desembarcou da viatura e tentou pular de um viaduto ao outro. O agente perdeu equilíbrio e caiu.

Internação

O cabo Gonçalves passou os primeiros dias de internação estável, como comentou a esposa Nara Feijó. no entanto, o estado piorou. A família optou por transferi-lo para um hospital do plano Unimed, o que não deu certo no primeiro momento, mas se concretizou nesta segunda.

Nara Feijó Esposa do PM O estado do Henrique ainda é muito grave, tanto que ele está internado na UTI de alta complexidade! Mas eu prefiro enxergar todos os milagres que tem acontecido. Ele ter sobrevivido à queda, ele ter passado os primeiros dias de forma estável, ele ter tido condições de ser transportado para um hospital do Plano e todos os milagres que Deus tem feito na minha vida enviando as pessoas certas na hora certa para que tudo se encaminhe

Nara agradeceu as orações e mensagens de carinho, além de citar a equipe médica que acompanha o marido. Segundo a empresária, a "família PMCE" tem "estado firme e forte" ao lado dela.

"Foi um dia de preces, um dia de choro,de desespero, de esperança, de fé, de muitas emoções.. um dia que me fez ver o quanto Deus cuida de nós!", desabafou a esposa do PM Gonçalves no Instagram Stories.