Idosa é assassinada pelo próprio filho no bairro José Bonifácio, em Fortaleza

Uma idosa foi morta pelo próprio filho nesta segunda-feira (15), no bairro José Bonifácio, em Fortaleza. Segundo testemunhas, a vítima, foi golpeada por pelo menos 20 facadas desferidas pelo suspeito, capturado posteriormente no bairro Antônio Bezerra.

Segundo o vendedor ambulante Nelson Sousa, pai do suspeito, identificado como Joelson de Sousa Silva, o filho não comparecia à residência do casal, na Rua Joaquim Magalhães, havia quatro dias. A falta de paradeiro deixou a mãe dele, identificada como Maria Luiza da Silva Magalhães, preocupada.

O suspeito era, conforme o pai, deficiente auditivo e fazia uso de medicação controlada. De acordo com testemunhas, porém, ele não era deficiente nem estava vagando pelas ruas.

Ao chegar do trabalho, o ambulante encontrou o filho bastante desnorteado no portão da casa. No local, Joelson ainda tentou tomar as chaves da residência do pai, mas não conseguiu e resolveu fugir.

Segundo o vendedor, o filho saiu apenas com uma mochila e a roupa do corpo, ainda suja de sangue.

Sem entender, o idoso entrou na casa e se encontrou o corpo da esposa coberto por um lençol. "Quando eu abri aqui para entrar com o carro [usado no trabalho de vendas], quando eu me aproximei ali, minha esposa estava lá dentro de casa. Eu vi uma coisa que eu não queria ver", relatou.

Após o vendedor gritar em desespero, vizinhos acionaram a Polícia Militar do Ceará (PMCE) ao local.

Moradores da região estão ajudando a limpar o local do crime e prestando assistência ao viúvo, bastante nervoso com o caso.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o corpo da mulher foi encontrado com lesões causadas por instrumento perfurocortante.

A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) esteve no local da ocorrência para realizar os primeiros levantamentos sobre o óbito. Já a 8ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) instaurou inquérito sobre o caso.

No momento, equipes da PCCE e da PMCE fizeram buscas na região com o intuito de localizar o suspeito.

Captura

Legenda: Item foi apreendido pelos agentes com o suspeito Foto: divulgação/GMF

O suspeito foi capturado no terminal de ônibus do bairro Antônio Bezerra. Agentes da Guarda Municipal detiveram o homem, que portava uma faca. A lâmina do item ainda estava suja de sangue na ocasião.