Policial militar à paisana mata dois assaltantes dentro de ônibus em Maranguape

Ao retornar do serviço, um policial militar à paisana reagiu a uma tentativa de assalto em um ônibus, na manhã desta terça-feira (28), na CE-065, KM 20 - Urucara, em Maranguape (CE). Na ação, dois suspeitos foram baleados e não resistiram aos ferimentos.

Os policiais militares da 1ª Companhia do 24º Batalhão foram acionados por meio da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) ao local do crime.

Inicialmente, foi informado que três pessoas estariam realizando o assalto.

Cena do crime

Dentro do ônibus, a equipe encontrou o PM lesionado com um corte na cabeça e com um dos dedos amputado por uma faca usada pelos criminosos.

Segundo a PM, um terceiro indivíduo envolvido no assalto conseguiu empreender fuga.

Na ação, foi apreendido um simulacro de pistola e uma faca. Diligências seguem na região. O policial ferido foi levado ao Instituto Doutor José Frota (IJF).