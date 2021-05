Polícia prende segundo suspeito de envolvimento na morte do policial militar

A polícia prendeu, na noite deste sábado (8), o segundo suspeito de envolvimento na morte do policial militar Diego Oliveira Martins, de 35 anos. O outro suspeito, um homem de 18 anos tinha sido preso horas após o crime.

Segundo a Polícia Militar, o homem de 22 anos estava na lanchonete do hospital Frotinha da Parangaba, quando foi capturado pelos agentes, que já estavam a sua procura após receberem informações que ele circulava pelo bairro.

Preso, o suspeito levou os policias a uma casa, onde estavam escondidas as armas que teriam sido utilizadas no crime. Ainda segundo a PM, foram apreendidas duas pistolas, munição, carregadores e camisas falsas da Polícia Civil e dos Correios no local. Pessoas fardadas de policiais civis foram vistas no dia da morte do policial.

Os policiais também encontraram quantidades de cocaína e crack. Uma mulher, apontada pela polícia como companheira do suspeito, estava na casa e também foi levada à delegacia, na condição de testemunha.

O homem foi autuado por porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e roubo. Não há informações sobre qual foi sua participação da morte do policial.

Policial morto

Diego Oliveira Martins atuava no Comando Tático Rural (Cotar), era universiário e foi baleado e morto em uma construção, na tarde de sexta-feira (7), no Bairro Papicu. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ele estava e folga da PM e estagiava na obra.

Segundo a polícia, três homens chegaram ao local e perguntado às pessoas que estavam trabalhando quem seria o responsável pelo serviço. Logo após, eles viram o policial militar e efetuaram os disparos contra ele.

Na sequência, os três fugiram em um carro. Também segundo a Polícia Militar, que acredita que os criminosos tinham comparsas dando apoio, eles usavam fardas de policiais civis na ocasião.

Horas após o crime, a polícia prendeu o primeiro suspeito do crime, um homem de 18 anos, na Praia do Futuro. Conforme a SSPDS, cinco aparelhos celulares e dois veículos usados na ação criminosa foram apreendidos com o suspeito, cuja identidade não foi revelada.

Carreira

Por meio de nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que o soldado ingressou na Polícia Militar no dia 14 de abril de 2015.

"Desde então, desempenhou seu trabalho com hombridade em prol da segurança do povo cearense. O policial militar atuava pela Polícia Militar de forma dedicada à defesa e proteção da sociedade cearense".

No comunicado, a pasta disse ainda que lamenta profundamente o fato e afirmou que se solidariza com os familiares e amigos da vítima.