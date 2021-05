Suspeito de participação no assassinato de PM é preso na Praia do Futuro

Horas após o assassinato do policial militar Diego Oliveira Martins, 35, as forças de segurança do Ceará prenderam um homem de 18 anos suspeito de envolvimento no crime. A captura ocorreu ainda nessa sexta-feira (7) no bairro Praia do Futuro.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), cinco aparelhos celulares e dois veículos usados na ação criminosa foram apreendidos com o suspeito, cuja identidade não foi revelada.

"As Polícias Civil do Estado do Ceará (PCCE) e Militar do Ceará (PMCE) seguem em diligências ininterruptas. Mais detalhes serão repassados em momento oportuno, para não atrapalhar as investigações", informou a Pasta.

Legenda: Diego Oliveira, 35, era do Comando Tático Rural (Cotar) Foto: Arquivo pessoal

Homicídio

Policial do Comando Tático Rural (Cotar) e estudante universitário, Diego foi morto a tiros na tarde dessa sexta-feira (7) enquanto fazia um estágio em uma construção no bairro Papicu.

A PM detalhou que, pelo menos, três suspeitos chegaram ao local perguntando quem seria o responsável pelo serviço. Logo após, eles viram o policial militar e efetuaram os disparos contra ele. O trio fugiu em seguida.

A vítima chegou a ser levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Praia do Futuro, e antes mesmo de ser tranferida ao ao Instituto Doutor José Frota (IJF), faleceu no equipamento.

Em nota de pesar, a SSPDS destacou que Diego ingressou na PM no dia 14 de abril de 2015 e, desde então, "desempenhou seu trabalho com hombridade em prol da segurança do povo cearense".