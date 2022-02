Pelo menos 36 animais são mortos em Jaguaribara, Interior do Ceará; suspeita é envenenamento

Trinta e seis animais de rua morreram por suspeita de envenenamento em um abrigo no município de Jaguaribara, no interior do Ceará. Eles foram encontrados neste domingo (6), já sem vida, por voluntários, que também acharam mais animais em estado debilitado.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que investiga o caso como crime ambiental, por meio da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE). A ONG Anjinhos de Rua Jaguaribara publicou nota de luto nas redes sociais.

"Hoje estamos todos de luto! Mais de 35 animais mortos por envenenamento! Isso é um absurdo, é uma vida, são seres inocentes, não faz mal a ninguém!!!! A maldade humana é inadmissível!", diz a entidade.

Um Boletim de Ocorrência (B.O) foi registrado na Delegacia Regional de Jaguaribe, responsável pela investigação do caso.

Investigações

A SSPDS frisou que população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais.

As denúncias podem ser feitas pelo número (88) 3424-3811, da Delegacia Municipal de São João de Jaguaribe.