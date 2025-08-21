Passageiro é preso com 13,3 kg de cocaína ao desembarcar em voo da Latam em Fortaleza

Um homem foi preso pela Polícia Federal (PF) no Aeroporto Internacional de Fortaleza, na tarde dessa quarta-feira (20), após desembarcar de um voo da Latam com 13,3 quilos de cocaína na bagagem.

Os oficiais realizavam uma fiscalização de rotina no voo LA3730, proveniente de Brasília, quando perceberam o passageiro nervoso diante da presença policial, e o selecionaram para entrevista.

Segundo a PF, o passageiro embarcou em Rio Branco, no Acre, com conexão na Capital federal. Ao ser questionado, alegou que estava viajando a passeio, mas não soube informar o valor da passagem, afirmando que foi comprada por um familiar.

Durante a inspeção da bagagem de mão, foram encontrados diversos tabletes com substância semelhante a entorpecentes. O material foi submetido a teste preliminar, que indicou resultado positivo para cocaína.

Tráfico de drogas

Ainda conforme a PF, o homem alegou que a mala não lhe pertencia e que a teria pego por engano dentro da aeronave. Após receber voz de prisão, ele foi conduzido à Superintendência da Polícia Federal no Ceará, onde foram realizados os procedimentos legais.

O suspeito poderá responder pelos crimes de tráfico de drogas e tráfico interestadual de entorpecentes, previstos nos artigos 33 e 40, inciso I, da Lei nº 11.343/2006.