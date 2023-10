Pai, mãe e filha são assassinados em triplo homicídio em Jaguaribe, no Ceará

Três pessoas da mesma família foram assassinadas na madrugada deste sábado (21), em Jaguaribe, no interior do Ceará. Pai, mãe e filha foram atingidos por disparos de arma de fogo após criminosos invadirem uma residência no bairro Curralinho.

As vítimas foram duas mulheres, de 21 e 49 anos, e um homem, de 51 anos, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para o local.

Segundo informações colhidas no local, os criminosos estariam à procura de um familiar das três vítimas. Esse homem conseguiu fugir, mas, em resposta, os parentes foram executados.

As investigações estão a cargo da Delegacia Regional de Jaguaribe, que realiza oitivas e diligências para elucidar o fato, bem como identificar a autoria do crime.

Uma das hipóteses é rivalidade entre organizações criminosas atuantes na região.