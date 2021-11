Pai é preso suspeito de estuprar filha de sete anos em Crateús, no interior do Ceará

Um homem de 30 anos foi preso suspeito de estuprar a filha, de sete anos, em Crateús, no interior do Ceará. A captura foi realizada na tarde dessa segunda-feira (08).

Por meio de um Boletim de Ocorrência (B.O), registrado no dia 27 de outubro deste ano, a Delegacia Regional de Crateús foi comunicada sobre o crime.

De acordo com a Delegacia Regional de Crateús, a mãe confiou ao pai os cuidados das duas filhas, mas durante o tempo que as crianças passaram sozinhas com ele, a menina mais nova sofreu os abusos sexuais, enquanto a mais velha tentou defendê-la.

Antecedentes criminais

Um inquérito policial foi instaurado na unidade, onde foi iniciada a investigação. Depois das oitivas, foi expedido contra o homem de 30 anos o mandado de prisão preventiva por estupro de vulnerável.

Ele, que tem passagens por furto qualificado, foi detido e agora se encontra à disposição da Justiça para responder pelo delito.