Jovem é morta a tiros na presença da filha e do marido em Caucaia; suspeito é preso

Uma jovem de 22 anos foi morta a tiros na presença da filha e do marido, na noite desta segunda-feira (8), no bairro Itapoã, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza.

De acordo com militares do Batalhão do Comando de Policiamento de Ronda de Ações Intensiva e Ostensivas (CPRaio), os agentes foram acionados para uma ocorrência de disparos de arma de fogo.

Ao chegarem ao local, o companheiro de Carolina Leite de Oliveira relatou aos militares que o casal estava na casa com a filha, de cinco anos, quando os criminosos invadiram a residência da família.

Na ocasião, eles mandaram o marido e a filha da vítima saírem do imóvel. Em seguida, assassinaram a jovem a tiros em cima da cama.

Captura

Também segundo os policiais, um dos suspeitos de participar da ação criminosa foi preso enquanto trafegava como garupeiro em um mototáxi.

Anderson da Silva Freitas, conhecido por "Pinguim", de 20 anos, com passagem pelo crime de receptação, foi levado para a Delegacia Metropolitana de Caucaia.

Durante a ofensiva, conforme os policiais militares do CPRaio, ele confessou a participação do delito e falou que Carolina Oliveira tinha envolvimento com uma facção criminosa. Uma quantidade de maconha foi apreendida com o suspeito.