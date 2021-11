Dezenove integrantes de facção criminosa atuante no interior do Ceará são presos durante operação

Dezenove pessoas apontadas pela Polícia Civil como integrantes de uma facção criminosa atuante no interior do Ceará foram presas na manhã dessa quinta-feira (4) durante a operação "Tabuleiro", realizada em Fortaleza, Sobral, Juazeiro do Norte, Canindé, Boa Viagem, Itatira, Pedra Branca e Iguatu.

As investigações coordenadas pelo Núcleo de Combate ao Crime Organizado (NCCP) da Delegacia Regional de Sobral duraram quatro meses, de acordo com a instituição, e resultaram em 38 pessoas indiciadas – destas, 19 presas nessa quinta-feira.

Segundo o delegado João Gabriel, do NCCP de Sobral, a operação recebeu esse nome porque os integrantes que foram alvos dessa investigação são considerados peças importantes para o funcionamento do grupo criminoso em cada umas das cidades onde houve capturas. "Estamos desarticulando o grupo, retirando as chefias [de facções criminosas] de circulação, assegurou.

Sistema penitenciário

Das 19 prisões, oito foram realizadas em Sobral. Além dessas, outros quatro mandados foram cumpridos em Juazeiro do Norte, um em Canindé, um em Iguatu, e nos demais municípios.

Todos os capturados foram levados para as delegacias e em seguida encaminhados ao sistema penitenciário, conforme a Polícia Civil.