Policial penal mata colega em presídio na Pacatuba e é encontrado morto

Dois policiais penais lotados na Penitenciária Francisco Hélio Viana de Araújo, em Pacatuba, morreram na madrugada deste sábado (6). Conforme informações do Sindicato dos Policiais Penais e Servidores do Sistema Penitenciário do Estado do Ceará (Sindppen-Ce), Glauber Monteiro Peixoto foi vítima de disparos de arma de fogo efetuados pelo colega de categoria Wendell Gondim Cruz, que se suicidou após o crime.

O Sindicato divulgou nota contando que a tragédia aconteceu quando Wendell teve um surto e disparou contra Glauber. Após ver que o colega estava morto, Wendell saiu da unidade prisional e foi aos arredores da Praia de Iracema, onde teria se jogado de um espigão.

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) confirmou as mortes. Segundo a Polícia, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) apura as circunstâncias do homicídio.

"A vítima, um policial penal de 43 anos, foi atingido por disparos de arma de fogo e não resistiu aos ferimentos. O suspeito, outro policial penal, de 38 anos, empreendeu fuga após o crime e tirou a própria vida nas proximidades da Praia de Iracema, em Fortaleza (AIS 1). Equipes das Forças de Segurança foram acionadas e um procedimento foi instaurado no DHPP, que investiga o caso", disse a PC em nota.

O Conselho Penitenciário do Estado do Ceará (Copen) divulgou nota manifestando profundo pesar pelas mortes. O Copen afirma acompanhará as circunstâncias do "infeliz evento".

A Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) não emitiu posicionamento até a publicação desta matéria.

