Paciente em surto psicótico mata enfermeira a marretadas em hospital de Brejo Santo

Uma enfermeira de 53 anos foi morta a marretadas por um paciente da área psiquiátrica, na manhã desta segunda-feira (11), de acordo com a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE). O caso aconteceu na Casa de Saúde Nossa Senhora de Fátima, no centro de Brejo Santo, na região do Cariri cearense.

O paciente, identificado como Lucas Gomes da Silva, de 23 anos, teria tido um surto psicótico e recebido intervenção da enfermeira para retornar ao quarto. Porém, irritado, o homem apanhou uma marreta numa área do prédio que está em obras e atingiu a profissional de saúde na cabeça.

Após o crime, ele teria fugido da unidade para sua residência, mas foi preso, conduzido à Delegacia Regional de Brejo Santo e autuado em flagrante por homicídio. Lucas já tem passagens por contravenção penal, lesão corporal em âmbito familiar e furto.

Invasão de residências

O homem foi encaminhado à Casa de Saúde na noite do domingo (10), após invadir e danificar residências na comunidade onde mora, “também em surto”, de acordo com a PC-CE.

Um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado na delegacia do município por policiais militares que atenderam à ocorrência, mas as vítimas não manifestaram o desejo de representar criminalmente em desfavor do homem.

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) estiveram no hospital para realizar os primeiros procedimentos. “A Polícia Civil segue investigando o caso”, completa o órgão, em nota.