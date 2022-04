Morre Ana Lúcia Moreira de Almeida, delegada da Polícia Civil do Ceará

A Polícia Civil do Ceará informou, neste domingo (10), a morte da delegada Ana Lúcia Moreira de Almeida, que atuou na instituição por 37 anos. Atualmente, ela estava na Ouvidoria da Polícia Civil no Estado.

Em nota no perfil do Instagram, a Polícia Civil destaca a trajetória de Ana Lúcia ao longo de quase quatro décadas de atuação nas forças policiais do Ceará.

"A delegada Ana Lúcia realizou diversas operações, coordenou grandes investigações e atuou como delegada na Delegacia de Roubos e Furtos, 5º Distrito Policial, Delegacia Metropolitana do Eusébio, além de atuar como diretora de Polícia Metropolitana", cita o texto.

Ana Lúcia foi encontrada morta neste domingo em Fortaleza. O velório da delegada acontece nesta noite. A missa de corpo presente deve ser realizada nesta segunda-feira (11), pela manhã. Logo depois, o sepultamento ocorrerá no Cemitério Jardim Metropolitano.

Pesar

Por meio do perfil no Instagram, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social também manifestou pesar pelo falecimento da delegada Ana Lúcia.

"Neste momento de luto, a SSPDS agradece e reconhece os relevantes serviços prestados nestes mais de 37 anos de trabalho em prol da instituição e da sociedade cearense", diz o texto.

Na mesma publicação, a secretaria coloca "o aparato da instituição à disposição" de familiares e amigos da delegada.

A Associação dos Delegados de Polícia do Ceará também publicou nota de pesar pelo falecimento. "Perdemos uma excelente profissional, apaixonada pela profissão, respeitada pelos colegas e grande exemplo de ser humano, cujo legado jamais será esquecido", destaca o texto.

