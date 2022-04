PM apontado como 'pistoleiro profissional' e comparsa viram réus na Justiça por homicídio no Ceará

Um policial militar apontado como "pistoleiro profissional" e um comparsa viraram réus na Justiça Estadual, na última quarta-feira (6), por um homicídio ocorrido no Município de Campos Sales, na Região Sul do Ceará, em janeiro deste ano. A dupla já se encontra presa.

A Vara Única da Comarca de Campos Sales aceitou a denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE) contra o cabo da Polícia Militar do Ceará (PMCE) Antônio Cesário Vieira, de 32 anos, e Clêmio Cavalcante Feitoza, 24, e mandou citá-los, para responderem à acusação em um prazo de 10 dias.

De acordo com a denúncia do MPCE, Antônio Cesário e Clêmio Cavalcante mataram a tiros Paulo José dos Santos, na Rua da Felicidade, no bairro Guarani, na manhã de 5 de janeiro deste ano. Os supeitos foram acusados por homicídio qualificado (por emboscada ou mediante recurso que dificultou a defesa da vítima).

A arma utilizada no crime foi um revólver calibre 38. A vítima aguardava a sua filha, em uma motocicleta, quando foi surpreendida pelos criminosos.

Ministério Público do Ceará Na denúncia Constata-se pelo relatório policial que os Investigadores da Polícia Civil conseguiram, em tese, refazer o último trajeto percorrido por Paulo José dos Santos (vítima) até o local de sua execução, colheram imagens de câmaras de seguranças do entorno do local do delito e lograram êxito em identificar Antônio Cesário Vieira (policial militar) como o piloto da motocicleta na qual transportava-se Clêmio Cavalcante Feitoza (garupeiro), o autor da execução da vítima em comento, sendo portanto identificado os autores do homicídio."

A Delegacia Municipal de Campos Sales, da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) chegou aos autores do crime a partir da análise de imagens de câmeras espalhadas pelo Município, que mostraram que as roupas e a motocicleta utilizadas pelos criminosos eram as mesmas que Cesário e Clêmio trafegavam minutos antes. Algumas peças de roupa foram apreendidas pelos agentes de segurança.

Militar foi preso em operação contra homicídios

O cabo Antônio Cesário Vieira, de 32 anos, é um dos dois PMs capturados pela PCCE, em uma operação no Interior do Estado, por força de mandados de prisão preventiva - junto de mais sete suspeitos de homicídios - no último dia 23 de março.

O policial militar também é apontado como um dos autores de um homicídio ocorrido no Município de Araripe, no dia 10 de janeiro deste ano. E é investigado por outras execuções ocorridas no Interior do Estado.

Ao serem interrogados pela Polícia Civil sobre o homicídio, o cabo Antônio Cesário Vieira e Clêmio Cavalcante Feitoza preferiram se manter em silêncio. A defesa dos suspeitos não foi localizada pela reportagem para comentar as investigações.