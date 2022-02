Mulher é presa por outro crime dois dias após tirar a roupa para provar que não furtou supermercado

Foi presa, no último domingo (6), a mulher que ficou nua em um supermercado no município de Aracati após tentar provar que não cometeu furto no estabelecimento. Dois dias após o episódio, a Polícia Militar do Ceará capturou a suspeita por cometer outro crime. Na ação, a PMCE apreendeu relógios e uma carteira.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a suspeita, Rafaela Gomes da Silva, de 36 anos, já tem passagens na polícia por furto.

A mulher foi conduzida para a Delegacia Regional de Aracati, onde foi autuada em flagrante por furto e falsa identidade. Conforme apuração das autoridades policiais, ela se apresentou com outro nome na delegacia. Os objetos furtados foram restituídos para a vítima.

Relembre o caso

Na última sexta-feira (4), Rafaela Gomes da Silva ficou nua em um supermercado no município de Aracati, no interior do Ceará, após ser acusada de furtar um item. Ela tirou a roupa para tentar provar que não havia pegue o produto.

Equipes da Polícia Militar do Ceará foram acionadas ao local e as pessoas envolvidas foram encaminhadas até a delegacia para prestar depoimento.

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) segue apurando o envolvimento da capturada em outros furtos ocorridos na região e a mulher encontra-se à disposição da Justiça.