Motorista é esfaqueado no braço após porta de ônibus não abrir durante assalto em Caucaia

Um motorista de ônibus foi esfaqueado no braço durante um assalto na noite desta quarta-feira (27) em Caucaia, na Grande Fortaleza. O profissional recebeu o golpe em razão de a porta não ter aberto no momento da fuga dos suspeitos, que, contrariados, feriram o condutor.

Segundo um advogado da empresa de ônibus metropolitano Vitória, os dois suspeitos subiram na Avenida Bezerra de Menezes, no bairro São Gerardo, e seguiram viagem.

Na altura da Lagoa do Tabapuá, em Caucaia, os suspeitos tentaram assaltar um dos passageiros munidos de uma faca. Um dos usuários do transporte reagiu à ação, e os assaltantes correram para a frente do veículo, ordenando que o motorista abrisse a porta com o ônibus ainda em movimento.

No entanto, conforme o representante da empresa, a porta não abriu devido a um dispositivo de segurança. Contrariada, a dupla, então, golpeou o motorista, já em processo de frenagem, e pulou do coletivo nas proximidades do entroncamento da BR-020, no sentido do Centro de Caucaia.

Ainda de acordo com o advogado, o motorista foi socorrido posteriormente, levou dois pontos no braço e foi encaminhado para repouso ainda nessa quarta.

Capturas

A Polícia Militar do Ceará informou que um adulto, identificado como Luís Fabiano da Costa Temoteo, 18 anos, e um adolescente de 17 foram capturados durante diligências na região. Após uma composição ir ao local e levantar informações, a equipe policial localizou e abordou os suspeitos.

Com a dupla, foram apreendidas uma faca e o celular de uma das vítimas. Ambos foram levados à Delegacia Metropolitana de Caucaia (DMC), onde um ato infracional análogo ao crime de roubo foi registrado para o adolescente. O adulto foi autuado por roubo majorado e corrupção de menor.

Ainda conforme a Polícia, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou atendimento ao condutor ainda no local, com ferimento sem gravidade. As vítimas foram à unidade policial, na qual prestaram depoimento e houve restituição do aparelho celular de um dos passageiros.