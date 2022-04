Trio é capturado após sequestro-relâmpago de jovem que chegava em festa de aniversário em Fortaleza

Um homem, uma mulher e uma adolescente foram capturados pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) na noite do último sábado (23), após um roubo com restrição de liberdade da vítima, conhecido como sequestro-relâmpago. A reportagem apurou que a vítima chegava em uma festa de aniversário no bairro Meireles quando foi abordada.

A vítima, uma mulher de 22 anos, foi abordada em via pública e levada pelos criminosos no próprio veículo. Os suspeitos, em posse do automóvel, seguiram em direção ao bairro Montese.

A captura do trio foi possível devido ao monitoramento realizado pelo Sistema Agilis e pela equipe do Núcleo de Videomonitoramento da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).

Captura

Conforme informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS), uma composição do Batalhão de Policiamento de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE) da PMCE começou o acompanhamento tático do veículo logo após o acionamento pela Coordenadoria Integradas de Operações de Segurança (Ciops).

Os policiais militares deram ordem de parada ao veículo e fizeram a abordagem, mas o condutor tentou fugir com uma arma de fogo na mão. Segundo a SSPDS, houve tiroteio entre o homem e os policiais militares.

O suspeito foi alvejado e capturado em seguida. Ele está internado em uma unidade hospitalar sob custódia policial, conforme a Secretaria da Segurança.

A vítima saiu do carro com a mulher e a adolescente, que faziam parte do grupo criminoso. Os suspeitos adultos foram identificados como Antônio Elder Lopes do Nascimento, 23, que já tinha passagens por roubo de veículo e roubo a pessoa, e Maria Roberta Barrozo de Oliveira,21.

Foi registrado um ato infracional análogo ao crime de roubo com restrição de liberdade da vítima em desfavor da adolescente capturada. Os adultos foram autuados em flagrante por crime de roubo com restrição de liberdade da vítima. O grupo encontra-se à disposição da Justiça.