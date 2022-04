Homem espanca idosa e rouba carro, mas morre em acidente minutos depois no Texas

Um homem morreu após roubar o veículo de uma idosa, fugir e sofrer um acidente em San Antonio, no Texas (EUA). A vítima Shirlene Hernandes, de 72 anos, chegou a ser agredida por ele e teve ferimentos no rosto.

O assalto ocorreu enquanto a idosa tomava uma bebida em um posto de combustível. O suspeito se aproveitou da distração dela, a violentou com golpes e roubou as chaves do carro.

Durante a ação criminosa, três testemunhas tentaram abordar o assaltante, mas ele conseguiu fugir a bordo do veículo.

Porém, a polícia do Texas localizou o homem morto em uma rodovia interestadual com a parte frontal do carro destruída.

Legenda: Carro destruído em acidente de trânsito Foto: Reprodução

Doações

Shirlene Hernandes lamentou o episódio porque usa o veículo para se locomover ao trabalho. Diante da queixa da idosa, vizinhos e a neta dela, Helen Garcia, criaram uma vaquinha virtual para comprar um carro novo. A meta era conseguir US$ 5 mil, mas até essa terça-feira (19) as doações ultrapassavam US$ 27 mil.

"Há muitas pessoas que diriam que o que vai, volta, carma. Eu não pensei isso. A única coisa que eu fiquei (foi) muito triste, porque ele tinha morrido. Agora, é verdade, ele me machucou, mas o Senhor achou por bem tirá-lo de sua miséria", relatou a senhora.