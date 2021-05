Motorista de ônibus dá sinal de luz durante assalto e Guarda Municipal prende suspeitos no Siqueira

A Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) frustrou um roubo contra passageiros e prendeu três homens em flagrante no bairro Siqueira na madrugada desta quarta-feira (19). Os suspeitos foram capturados após o motorista do ônibus coletivo sinalizou a ação criminosa com o farol do veículo, o que chamou a atenção dos agentes.

Cerca de 20 usuários estavam no transporte que faz a linha Canindezinho/Siqueira. As vítimas foram surpreendidas pelo trio, que já havia embarcado no terminal do Siqueira e anunciaram o assalto durante o trajeto.

Os suspeitos portavam duas facas, uma arma de fogo e um simulacro. Eles chegaram a subtrair bolsas e celulares dos passageiros.

Contudo, a ação criminosa foi interrompida por uma composição da GMF, que estava em patrulhamento de rotina na área e avistou o condutor do ônibus dando sinal de luz.

"Como a gente tem uma certa experiência nessa área da rua, identificou que se tratava de uma situação delituosa. Fizemos a abordagem e conseguimos frustrar esse assalto em andamento", relata o guarda municipal Rabelo.

Legenda: Facas, armas de fogo e simulacro foram usados durante a ação criminosa Foto: Leábem Monteiro

Objetos

Ainda segundo o agente, os homens tentaram jogar os objetos roubados no chão quando avistaram a equipe, mas o "crime já estava consumado".

Os suspeitos, maiores de idade e sem identidade divulgada, foram detidos em flagrante e encaminhados ao 32º Distrito Policial (DP), no Bom Jardim, onde os passageiros e o motorista do coletivo registraram Boletim de Ocorrência (BO).